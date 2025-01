Um ônibus que transitava sem condições de segurança foi apreendido e recolhido ao depósito na tarde de terça-feira (7) durante operação da Polícia Rodoviária Federal na BR-285, em Lagoa Vermelha, no norte gaúcho. O veículo, com placas de Criciúma/SC, transportava cerca de 30 passageiros com pneus totalmente lisos, sem cintos de segurança e com licenciamento vencido.