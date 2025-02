Um ônibus invadiu uma agência do Banco do Brasil localizada na esquina das avenidas Farrapos e São Pedro, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre. De acordo com o relato do motorista do ônibus, o coletivo vinha pela São Pedro, quando um carro bateu na lateral do ônibus, próximo à roda dianteira. O veículo ficou sem freio, invadindo o prédio da agência bancária.