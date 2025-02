Ônibus invade agência bancária em Porto Alegre

Um ônibus invadiu a entrada de uma agência bancária na esquina das avenidas Farrapos e São Pedro, no bairro São Geraldo, em Porto Alegre, por volta da 1h desta madrugada de segunda-feira (24). Conforme o motorista do coletivo, o ônibus ficou sem freio após um carro atingir a lateral do veículo, próximo à roda dianteira. O ônibus da linha T3 estava indo em direção à garagem e sem passageiros. O motorista, de 47 anos, não ficou ferido. O condutor do automóvel, de 65 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.