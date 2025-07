A Zona Sul de Porto Alegre é cheia de charme, natureza e bons lugares pra comer — e neste vídeo mostramos alguns dos nossos preferidos! Com opções para todas as horas do dia, esse roteiro é perfeito pra quem quer tomar um café tranquilo, almoçar com vista ou curtir um jantar especial. Se tu ama descobrir cantinhos diferentes da cidade, vem com a gente explorar essa região tão querida (e nem tão longe assim!).