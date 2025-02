ONDA DE CALOR EXCESSIVO: trabalho sob altas temperaturas deveria ser proibido? | Conversas Cruzadas

O Rio Grande do Sul encontra-se sob influência da segunda onda de calor do ano, com temperatura que acima dos 40ºC em algumas regiões. A cidade de Quaraí, na Fronteira Oeste, registrou a temperatura máxima de 43,8ºC, a maior em todo Estado, em mais de um século desde o início do monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ondas de calor devem se intensificar e se tornar mais frequentes no Rio Grande do Sul, projetam climatologistas. Isso porque o Estado encontra-se em uma região que favorece o aquecimento no verão. Neste mês, o vereador Giovani Culau (PCdoB), de Porto Alegre, protocolou um Projeto de Lei que propõe que servidores municipais e trabalhadores terceirizados da Prefeitura que atuam ao ar livre poderão ser liberados, sem desconto salarial, em dias de calor extremo. O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (6), sob o comando do apresentador Eduardo Rosa, recebe ao vivo os vereadores de Porto Alegre Giovani Culau (PCdoB) e Ramiro Rosário (NOVO), para debater se a proposta é necessária e os impactos na administração pública de uma eventual aprovação.