OBRAS NA BR-290 deveriam ser a PRIORIDADE do governo do RS? | Conversas Cruzadas

Prestes a completar um ano da enchente, o Rio Grande do Sul ainda busca se reerguer. Muito já foi feito, mas a reconstrução é um caminho longo. Hoje, o Grupo RBS lança a nova fase do movimento "Pra Cima, Rio Grande". O momento é de reforçar nossa presença ao lado dos gaúchos e nosso compromisso de mobilizar a sociedade. Além de contarmos histórias inspiradoras, a nossa cobertura está estruturada em três pilares: contenção de cheias, moradia e infraestrutura. E é justamente a infraestrutura a pauta do programa de hoje. O que conseguimos reconstruir? Onde estão as principais dificuldades? O que é preciso ser feito pra avançarmos?