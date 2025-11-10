Obra na orla de Ipanema divide opiniões

Sexta-feira, 14 de nov de 2025
A construção de uma mureta no novo calçadão da orla de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre, divide opiniões. Entre moradores e visitantes, há quem tenha achado a construção bonita e útil para conter a água em cheias, ou prática por oferecer assento, e há os que avaliam que a estrutura de concreto descaracteriza o espaço e dificulta o acesso ao Guaíba. A prefeitura diz que a mureta vai proteger o próprio calçadão da água e prevê concluir a obra em janeiro de 2026. Leia a matéria.