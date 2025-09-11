O voto de Cármen Lúcia no julgamento de Bolsonaro, assassinato de Charlie Kirk e pesquisa de polilaminina | Andei Pensando | 11/09/2025

O episódio de hoje traz a reta final do voto do ministro Luiz Fux ontem no julgamento de Jair Bolsonaro e aliados no Supremo Tribunal Federal, marcado por absolvições e questionamentos sobre a competência da Corte, e o início do voto da ministra Cármen Lúcia, em tom mais duro contra os réus. Também aborda o assassinato do influenciador conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, em um crime que expõe a escalada da violência política. Também fala da pesquisadora brasileira Tatiana Coelho de Sampaio que apresentou um medicamento inédito capaz de devolver movimentos a pacientes paraplégicos.