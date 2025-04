Duas obras de arte expostas na sede da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), em Porto Alegre, estão sendo restauradas. Uma delas é o mural “A Formação do Rio Grande do Sul” (1960), do artista italiano Aldo Locatelli. A outra é o painel “Festa Nativista” (1989), do pintor gaúcho Ricardo Blauth. Neste vídeo, a colunista Juliana Bublitz mostra as telas e o processo de revitalização, liderado pela restauradora Eliete Pereira Corrêa.