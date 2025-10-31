O que ZÉ ALBERTO pensa sobre JORNALISTAS IDENTIFICADOS? | Conversas Cruzadas

Com 40 anos de trajetória no Grupo RBS, o jornalista José Alberto Andrade é um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo gaúcho. Ao longo de quatro décadas, acompanhou de perto transformações no futebol, na comunicação e na forma de contar histórias. Nesta entrevista especial, ele relembra momentos marcantes da carreira, desafios da profissão e a paixão que move quem vive o jornalismo todos os dias.