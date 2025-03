O Grêmio se classificou na Copa do Brasil, na quarta-feira (12), após empatar em 3 a 3 com o Athletic no tempo normal e vencer nos penâltis por 8 a 7. De olho na decisão do Gauchão, o Tricolor teve seis trocas inesperadas para a partida pelo campeonato nacional. No "Esportes ao Meio-Dia", o repórter Filipe Duarte falou sobre a partida e o que o torcedor pode esperar do time de Gustavo Quinteros no clássico de número 446.