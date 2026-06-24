O que significa a mão gigante de concreto com dedo apontado para o céu em Guaíba

Quem passou recentemente pelo Parque da Juventude, no centro da cidade Guaíba, já deve ter reparado em uma estrutura diferente que chama atenção: uma mão gigante, com o dedo indicador em riste, apontando para o céu. O monumento, de 4,5 metros de altura, leva o nome “Sempre Foi Deus” e deve fazer parte de uma nova rota de turismo religioso no município. A obra vai integrar o projeto “Caminho das Oliveiras”, inspirado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, segundo a prefeitura de Guaíba. (leia a reportagem completa)