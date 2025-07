Um ataque hacker a sistemas de uma companhia de tecnologia que conecta bancos menores ao mecanismo do Pix do Banco Central (BC), chamou atenção nesta semana pela ousadia. Na quarta-feira (2), a C&M Software reportou uma invasão aos fundos de conta reserva gerenciados pela companhia no BC. Especialistas em cibersegurança e empresas afetadas cogitam que algo entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão tenha sido furtado digitalmente.