O que se sabe sobre parte de corpo encontrada em mala na rodoviária de Porto Alegre

ALERTA DE GATILHO 🚨 Uma mala deixada na rodoviária de Porto Alegre revelou parte do corpo de uma mulher. Segundo a polícia o material pertence à mesma vítima de restos mortais encontrados em sacos de lixo no bairro Santo Antônio, no mês passado. O suspeito de ter deixado a mala foi preso nesta quinta-feira. Ele foi identificado por câmeras de segurança e, no momento do registro do objeto, usou dados falsos. O homem indicado como destinatário da mala já foi ouvido e não tem ligação com o crime. A identidade da vítima ainda não foi confirmada, já que não foram encontrados o crânio nem os dedos, o que impede exames de impressão digital. A investigação considera que se trata de um crime em contexto íntimo, possivelmente feminicídio, e não de facção criminosa.