O que se sabe sobre caso do MISSIONÁRIO que ESPANCOU o próprio filho | Gaúcha+

Um homem, de 33 anos, natural dos Estados Unidos, foi preso em Viamão, na Região Metropolitana, por espancar o próprio filho, de três anos, e deixar o menino em estado gravíssimo. O nome do investigado não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. O caso aconteceu na manhã de domingo (5) e é apurado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A família reside em Águas Claras, na área rural de Viamão, onde, segundo a polícia, aconteceram as agressões.