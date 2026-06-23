O que se sabe sobre a fraude do Banco Digimais, controlado por Edir Macedo | Gaúcha Atualidade

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta terça-feira (23) a Operação Miragem, que visa desarticular um esquema fraudulento ligado ao banco Digimais, do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e um dos alvos. São cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo. Segundo o g1, a decisão judicial autorizou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados e o sequestro e bloqueio de bens e valores de até R$ 670.348.945,70. A reportagem entrou em contato com o Digimais para posicionamento, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.