O que o JAPÃO pode ENSINAR para o RS e o BRASIL em medidas contra DESASTRES?

Brasil e Japão celebram em 2025 os 130 anos de uma relação marcada por laços culturais, sociais e econômicos que se fortaleceram ao longo do século. Com a maior comunidade japonesa fora do Japão, o Brasil mantém uma parceria estratégica com impactos em áreas como agricultura, tecnologia, educação e meio ambiente, um vínculo que segue se ampliando por meio de novos projetos e intercâmbios entre os dois países. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (14), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, para uma entrevista sobre os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão e os laços históricos, culturais e diplomáticos que conectam os dois países.