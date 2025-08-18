O que o Inter pode tirar da derrota para o Flamengo no Brasileirão?

A segunda parte de uma trilogia envolvente desenvolve conflitos, cria clima de incerteza, apresenta evolução dos personagens, expande as possibilidades da trama. O segundo jogo da trilogia protagonizada por Inter e Flamengo não apresentou aspectos capazes de empolgar os colorados presentes no Beira-Rio, na noite deste domingo (17). Em jogo pelo Brasileirão, o time de Roger Machado levou 3 a 1 e precisará de uma mudança de enredo para reverter a situação da Libertadores, na próxima quarta-feira (20).