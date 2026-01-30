O que Neto Fagundes descobriu crescendo com a música gaúcha | Paralelas

No novo episódio do Paralelas com Ju Bublitz, o cantor e apresentador Neto Fagundes fala sobre música, identidade e tradição. Integrante de uma das famílias mais emblemáticas da cultura gaúcha e comandante do Galpão Crioulo, da RBS TV, ele reflete sobre como preservar o nativismo ao mesmo tempo em que dialoga com novos públicos.

Durante a conversa, Neto revisita a infância cercada de violões e galpões, a responsabilidade de carregar um sobrenome histórico e os caminhos que escolheu para atualizar a linguagem da música regional. Ele também fala sobre palco, televisão, pertencimento e o papel dos artistas na formação cultural do Rio Grande do Sul.