O Timeline desta sexta-feira (4) entrevistou Marina Lima para falar sobre a volta da cantora a Porto Alegre em comemoração aos seus 45 anos de carreira e 69 de vida. A turnê passa pela capital gaúcha no dia 26 de julho, no bar Opinião. Durante a conversa com Kelly Matos e Paulo Germano, Marina falou ainda sobre como lidou com problemas emocionais que afetaram sua voz. ✅ Assista ao trecho!