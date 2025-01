Todas as semanas, um jornalista do Grupo RBS compartilha com os leitores a paixão literária por meio de dicas de livros. A indicação da vez é da editora Mariana Ceccon, que está lendo "Uma Autobiografia", de Rita Lee. Na obra, a deusa do rock brasileiro adota uma narrativa franca, descontraída, inteligente e irônica para contar a própria história de vida.