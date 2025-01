Todas as semanas, um jornalista do Grupo RBS compartilha com os leitores a paixão literária por meio de dicas de livros. A indicação da vez é do repórter André Malinoski, que está lendo "Na Pior em Paris e Londres", de George Orwell. O livro conta suas próprias desventuras misturando narrativa documental, jornalismo e técnicas literárias da ficção.