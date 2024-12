O que é LEI MARCIAL da COREIA DO SUL? Foi uma tentativa de golpe do presidente?

O presidente Yoon Suk-yeol mergulhou a Coreia do Sul no caos político ao impor a lei marcial e enviar o exército ao parlamento, antes de ser ver obrigado a desistir da medida. O líder do Executivo acusou a oposição do país de controlar o parlamento e simpatizar com a Coreia do Norte. O anúncio televisionado foi recebido com surpresa por opositores e colegas de partido. Membros do Partido Democrático, principal oposição, acusam o presidente de tentativa de golpe de Estado.