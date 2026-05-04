O que é hantavírus? OMS investiga surto em cruzeiro

Um surto suspeito de hantavírus em um navio de cruzeiro no Oceano Atlântico matou três pessoas e deixou pelo menos outras três doentes, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) neste domingo (3). O cruzeiro MV Hondius fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde. Os hantavírus são transmitidos pelos roedores, em particular através do contato com sua urina, fezes e saliva, segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Em um comunicado à Associated Press, a OMS disse que uma investigação está em andamento.