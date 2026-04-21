O que é a "machosfera"? Pesquisa analisou grupos masculinistas no Telegram | Timeline

Um mergulho no conteúdo de 85 grupos abertos do Telegram no Brasil revelou um panorama da chamada “machosfera”. Pesquisadores da Fundação Getulio Vargas (FGV) analisaram postagens de comunidades com conteúdo masculinista entre 2015 e 2025 e concluíram que a bolha propagadora de discursos misóginos tem caráter político, reagindo a momentos da conjuntura nacional, defendendo ou atacando políticos e candidatos e discutindo políticas públicas. No programa Timeline desta terça-feira (21), a pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (Desinfo.Pop) da FGV, Julie Ricard, detalhou os achados da pesquisa “A Machosfera é Política” e discute os impactos desses grupos dentro e fora das redes sociais.