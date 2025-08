O que é a Lei Magnitsky, sancionada pelos EUA contra Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes foi sancionado pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnisky. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (30) pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. O instrumento, criado em 2012 durante o governo de Barack Obama, é um conjunto de medidas legislativas que autoriza a imposição de sanções contra pessoas ou entidades estrangeiras acusadas pela Casa Branca de violações graves contra os direitos humanos.