O QUE É A COP30? CONFERÊNCIA do CLIMA pode FREAR as MUDANÇAS CLIMÁTICAS?

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) começou nesta segunda-feira (10), em Belém, no Pará. Pela primeira vez, o encontro mundial ocorre no coração da Amazônia, reunindo cerca de 50 mil participantes para discutir temas como transição energética, financiamento climático e adaptação às mudanças do clima. Os países também devem apresentar novas metas de redução de emissões de carbono até 2035. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (10), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, diretamente de Belém, e o climatologista chefe do Departamento de Geografia da UFRGS, Francisco Aquino. O programa debate o início da COP30 na Amazônia e o que se espera da conferência do clima que reúne lideranças mundiais para discutir metas ambientais e compromissos com o futuro do planeta.