O que disse o diretor-presidente da Trensurb sobre problemas nos trens

A operação dos trens na Região Metropolitana continua sem atender todas as estações na manhã desta terça-feira (14). Conforme nota divulgada pela Trensurb, as operações iniciaram às 5h, porém o serviço segue parcial, com cinco estações fora de operação, e previsão oficial de retomada total por volta do meio-dia. As cinco estações que seguem sem funcionamento são: São Luis, Petrobras, Esteio, Luiz Pasteur e Sapucaia. Conforme o presidente da Trensurb, Nazur Telles Garcia, a circulação dos trens na estação Sapucaia seria retomada, mas houve um problema estrutural em uma obra do DNIT no viaduto sobre a via férrea.