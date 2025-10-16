O que disse Mano Menezes após a vitória do Grêmio na Arena

O time de Mano Menezes voltou a vencer com superioridade no Brasileirão. Sem grandes dificuldades, o Grêmio bateu o São Paulo por 2 a 0 nesta quinta-feira (16), na Arena, pela 28ª rodada. Os gols gremistas foram marcados por Carlos Vinícius, após desvio em chute de Amuzu, no primeiro tempo, e de pênalti, na etapa final. Com o resultado, o Grêmio sobe para 11º, respira na luta contra o Z-4 e fica um pouco mais próximo do bloco que briga por vaga à Libertadores do ano que vem.