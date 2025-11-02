Sexta-feira, 14 de nov de 2025
DESTAQUES
explosão tatuapé
resultado mega sena 2940
15 de novembro é feriado nacional
Lotofácil 3538
brasil sub-17 x paraguai sub-17
Porto Alegre
20º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Esportes
Produtos
Destaques
Regiões
Editorias
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Aplicativos
Assinantes
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
Vídeos
O QUE DISSE MANO MENEZES APÓS A DERROTA NO ITAQUERÃO
O QUE DISSE MANO MENEZES APÓS A DERROTA NO ITAQUERÃO
02/11/2025 - 19h38min
Compartilhar
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Esportes
10:11
Vídeo
Os bastidores preocupantes das categorias de base no Inter e no Grêmio | Sem Filtro
09:02
Vídeo
Ainda existe o camisa 10 no futebol? | Sala de Redação
06:23
Vídeo
O motivo para o Grêmio tentar Everton Cebolinha | Segue o Fio
08:10
Vídeo
🔴 O recado que a possível venda de Luis Otávio indica no Inter | Segue o Fio
15:44
Vídeo
Ancelotti deve esperar por Neymar para fechar a lista da Copa do Mundo? | Sem Filtro