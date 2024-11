O que defendem as chapas 1, 2 e 3 na eleição para a presidência do Simers | Conversas Cruzadas

A gestão que comandará o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) entre 2025 e 2027 será escolhida no próximo dia 28. Três grupos disputam o pleito da entidade que representa a categoria médica no Estado. A chapa 1 chama-se Simers Forte e é representada por Fernando Uberti, 35 anos, psiquiatra e atual vice-presidente do sindicato. A chapa 2, Simers de Verdade, é encabeçada por Marcelo Matias, 57 anos, ginecologista e obstetra. Ele foi presidente do Simers entre 2019 e 2021. A chapa 3, Simers Com Você, tem como líder Edson Machado, 69 anos, pediatra e vice-presidente do Simers em 2019.