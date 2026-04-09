"O problema não estava com a minha esposa, e sim comigo"

Há uma tendência global de aumento da infertilidade masculina nas últimas décadas, influenciada por mudanças no estilo de vida, fatores ambientais e biológicos. Até recentemente, quando um casal tinha dificuldade para engravidar, investigava-se exaustivamente a saúde da mulher. A história do professor universitário Sandro dos Santos, 55 anos, ilustra essa situação. Por volta de 2007, quando ele tinha 37 e a esposa, Angela Diel dos Santos, 31, gerente financeira, o casal investigou minuciosamente a fertilidade dela até descobrir que o problema estava em Santos.