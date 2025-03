O Timeline desta quinta-feira (20) recebeu a modelo Shirley Mallmann, o presidente do Instituto Nacional de Moda, Design e Economia Criativa, Paulo Borges, e a gerente do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, para falar sobre o evento POA Fashion Week – que acontece entre os dias 25 e 27 de março. Durante a conversa com Luciano Potter e Paulo Germano, a modelo gaúcha falou ainda sobre etarismo e as mudanças no mundo da moda ao longo dos anos.