O Levante no Bourbon Country: um mergulho nos sabores do Oriente Médio

A equipe do Destemperados foi até o O Levante, no Food Hall do Bourbon Country, para viver uma experiência gastronômica com os sabores marcantes do Oriente Médio. Em um ambiente descontraído, com comida pensada para ser compartilhada e aproveitada com as mãos, experimentamos pratos como o hummus com cordeiro, o falafel crocante, o kibe cru servido com picles e cebola crispy, além das esfihas de carne e queijo. Para acompanhar, uma refrescante soda de romã. Um roteiro cheio de personalidade e tempero, ideal para quem gosta de explorar novos sabores em Porto Alegre.