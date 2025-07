O Grêmio entrou em campo nesta quarta (2) para um jogo-treino contra o Aimoré. O Tricolor saiu perdendo, mas conquistou a vitória no que marcou a estreia de Alex Santana. No mesmo dia, Walter Kannemann negociou sua renovação com o clube. Vem saber tudo sobre o Grêmio no Esportes ao Meio-Dia.