Treinado por Renato Portaluppi, o Fluminense está nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca enfrentará o Chelsea para tentar uma vaga na grande final da competição e é a surpresa do campeonato. No Sala de Redação, a bancada repercutiu a entrevista exclusive de Renato para o Grupo RBS e debateu a importância do treinador na última década.