O "dia depois" da operação no Rio de Janeiro, Carla Zambelli condenada e Trump faz trégua com Xi Jinping | Andei Pensando | 30/10/2025

O episódio de hoje analisa o dia seguinte à megaoperação no Rio de Janeiro, que deixou mais de 120 mortos e colocou em lados opostos o governo estadual e o federal. Gabriel Wainer comenta como o novo “gabinete emergencial” é mais um retrato do improviso brasileiro, criado depois que a emergência já passou, e como a disputa por narrativas sobre o termo “narcoterrorismo” mostra um Estado que discute sem resolver. O programa também fala sobre a condenação definitiva da deputada Carla Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal, que encerra um caso emblemático: a perseguição armada filmada durante as eleições de 2022. Destaque também para o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping em Busan, que resultou em uma trégua na guerra comercial e na promessa de queda nas tarifas. Um alívio momentâneo para o comércio global e uma boa notícia para o Brasil, que ganha espaço para negociar sem escolher lados. E no quadro Vem Aí, Gabriel antecipa os temas da próxima semana: a pressão sobre o governo do Rio, o julgamento de Jair Bolsonaro no STF e os desdobramentos da cassação de Zambelli na Câmara.