O crescimento de Valencia ameaça Borré no Inter? | Bate-Bola

Neste domingo (16), o "Bate-Bola" avaliou a campanha de liderança do Inter na primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com o crescimento do desempenho de Valencia, os debatedores discutiram se Rafael Borré tem o lugar na equipe titular ameaçado. De acordo com o ‪@CanaldoVaguinha‬, o centroavante colombiano é muito inteligente e não corre risco de sair do time agora, mas precisa ter um pouco mais de "fome de gols". Borré perdeu um pênalti contra o Monsoon, no Beira-Rio. Por outro lado, concedeu duas assistências nos jogos recentes do Inter.