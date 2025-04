O Inter segue a empolgar o torcedor em 2025. Nesta quinta-feira (10), o time venceu o Atlético Nacional-COL por 3 a 0, no Beira-Rio, pela segunda rodada da fase de grupos de Libertadores. Com o resultado, o Colorado assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos, superando o Bahia no saldo de gols.