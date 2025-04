O Grêmio pagou caro pelos seus erros na Arena Castelão. Mesmo com melhor rendimento do que nos últimos jogos, o Tricolor esbarrou nos próprios erros e perdeu a chance de pontuar na noite deste sábado (5). A derrota por 2 a 0 para o Ceará, em pênalti convertido por Pedro Raul e depois em lance de Matheus Araújo com Volpi fora do gol, custou a primeira derrota no Brasileirão.