O caminho do funk gaúcho até o topo das paradas musicais do Brasil

Das 20 canções mais executadas no país em fevereiro, conforme dados divulgados pela entidade Pró-Música, sete têm a participação do gaúcho Meno K. Os feitos, inéditos para um funkeiro do Rio Grande do Sul, colocaram Porto Alegre no mapa do gênero em escala nacional. Mas o que existe por trás do topo? A reportagem de GZH mostra que, para além de uma conquista individual, a ascensão de Meno K é fruto de um movimento que aprendeu a sobreviver no Estado, atravessando preconceitos, barreiras regionais e ciclos de maior ou menor visibilidade.