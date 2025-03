O Inter disputará o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores ao mesmo tempo nos próximos dois meses. O time de Roger Machado joga um total de 18 partidas no período. No "Esportes ao Meio-Dia" desta quarta-feira (19), o repórter Saimon Bianchini falou sobre a logística da equipe para os compromissos. Confira no trecho do programa!