Na coluna desta semana, Luciano Potter explica como o calendário do futebol seria melhor se fosse reduzido. Na visão dele, Sul-Americana e Libertadores devem ter 48 times, e o campeonato brasileiro diminuir quatro rodadas, com dois clubes a menos na competição. Da mesma forma, Potter diz que o conceito de "menos é mais" deve se aplicar ao cotidiano, com menos correria e mais tempo para respirar e ouvir.