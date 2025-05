A colunista Juliana Bublitz foi conhecer o “bar secreto”, escondido na CasaCor RS, no antigo terminal do Aeroporto Salgado Filho. Projetado pelo arquiteto Humberto Machado, o ambiente funciona às quintas, sextas e sábados, das 18h à 1h, com entrada gratuita, com acesso independente da mostra, até 13 de julho de 2025.