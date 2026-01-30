Nutricionista DESABAFA sobre suas dificuldades para emagrecer: “é uma DOENÇA” | Conversas Cruzadas

O número de adultos com obesidade no Brasil cresceu 118% entre 2006 e 2024, segundo dados do Ministério da Saúde. No mesmo período, também cresceram os índices de excesso de peso, diabetes e hipertensão. Paralelamente, aumentou o uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento, conhecidos como canetas emagrecedoras. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (30), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a nutricionista Cláudia Cattani e a médica presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da regional RS (SBEM-RS), chefe do serviço de Endocrinologia da Santa Casa de Porto Alegre e professora da UFCSPA, Carolina Leães Rech, para debater o avanço da obesidade no Brasil e o uso de canetas emagrecedoras.