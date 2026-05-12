Nunes Marques convida Bolsonaro e Collor para posse no TSE; entenda a polêmica

O ministro Kássio Nunes Marques assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (12). A solenidade gerou polêmica por causa do convite para o evento enviado a todos os ex-presidentes da República para a solenidade, incluindo Jair Bolsonaro e Fernando Collor, ambos em prisão domiciliar. Ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal precisaria autorizar a presença dos políticos. Nesta semana, o ministro também foi sorteado relator do pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Bolsonaro no STF.