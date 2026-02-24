NOVO TARIFAÇO de Trump vai BENEFICIAR o Brasil? Especialistas analisam MUDANÇAS | Conversas Cruzadas

O governo dos Estados Unidos começou a aplicar nesta terça-feira (24) uma nova tarifa sobre importações, após decisão do presidente Donald Trump de manter sua política comercial protecionista mesmo após questionamentos na Suprema Corte dos Estados Unidos. A medida estabelece uma taxa geral que pode chegar a 15% por até 150 dias e tem como justificativa reduzir déficits comerciais. O Conversas Cruzadas desta terça-feira (24), sob o comando do apresentador Rodrigo Lopes, recebe ao vivo João Gabriel Burmann, professor de Relações Internacionais da Uniritter, Luciano D’Andrea, gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), e Renan dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Farsul (Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul), para debater as novas tarifas anunciadas por Donald Trump e os impactos no Brasil e no Rio Grande do Sul.