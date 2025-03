NOVO ATAQUE DE ISRAEL A GAZA: que país poderia mediar fim da guerra? | Conversas Cruzadas

O ataque lançado por Israel contra a Faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira (18) matou ao menos 235 pessoas, segundo hospitais do território palestino. O bombardeio coloca fim ao cessar-fogo entre o grupo Hamas e Israel que estava em vigor há quase dois meses. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou ter ordenado o ataque por conta do impasse nas negociações pela segunda fase da trégua. "Israel vai, de agora em diante, agir contra o Hamas com força militar crescente", informou o gabinete do premiê. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (19), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo professor de Relações Internacionais da ESPM-Sul, Ricardo Leães, e o comunicador do Grupo RBS, Rodrigo Lopes, para debater por que Israel quebrou o cessar-fogo com Hamas.