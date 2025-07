Carlos Eduardo Nunes, 43 anos, sofreu golpe de imobilização e um disparo de arma de eletrochoque. Após a ação, o homem deu entrada no hospital em parada cardiorrespiratória e permaneceu em coma. O caso foi registrado no dia 24 de junho, no bairro Ermo. Polícia Civil e Brigada Militar apuram conduta de agentes.