Nova York elege primeiro prefeito muçulmano : “Está prometendo até ônibus gratuito”

Sexta-feira, 14 de nov de 2025
Nova York escolheu seu prefeito para os próximos quatro anos nesta terça-feira (4). Zohram Mamdani venceu o pleito e assumirá o cargo no dia 1ºde janeiro de 2026. Nascido em Uganda, Mamdani é muçulmano e ganhou popularidade nas redes sociais, utilizando linguagem voltada especialmente aos jovens. Socialista autodeclarado, é contra a guerra na Faixa de Gaza e pró-Palestina. ▶️ Durante o programa Gaúcha Hoje, o jornalista Gabriel Wainer comentou a candidatura. Assista ao trecho!